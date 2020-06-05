Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. Gerçekleşen bu atamanını ardından Ayşe Nur Bahçekapılı internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz Ayşe Nur Bahçekapılı ile ilgili tüm gereken bilgilere haberimizde yer verdik.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

EĞİTİM KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukat olarak çalışmış, 1988-1992 yılları arasında Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.