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Ayşe Tokkaş, AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanı oldu

Ayşe Tokkaş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na atandı. Geçtiğimiz ay istifa eden Serap Altun'un boşalan koltuğuna Ayşe Tokkaş geçti.

Ayşe Tokkaş, AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanı oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Tokkaş atandı. AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığından geçtiğimiz aylarda istifa eden Serap Altun'un yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Tokkaş'ın getirildiği bildirildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden görevlendirme yetkisini alan, evli ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Tokkaş, AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar değişik kademelerde görev yaptı. Göreve atanan Ayşe Tokkaş, "Uzun yıllardır hizmet verdiğim partimde yeni bir görevle hizmet etmeye devam edeceğim. Benden önce bu görevi yürüten başkanlarım gibi özverili ve gayretli bir şekilde partimin başarısı için çalışacağım. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaz üzere milletvekillerime, il başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Durmadan çalışacağız. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle partimizin başarısına, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefine birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Tokkaş'ın yanı sıra Alaşehir'e Fatma Özkan, Kula'ya Nezahat Zeybek, Saruhanlı'ya da Ayşe Oğuz'un atamasının gerçekleştirildiği öğrenildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden görevlendirme yetkisini alan yeni başkanlara AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş da eşlik etti.

AYŞE TOKKAŞ KİMDİR?

Ayşe Tokkaş, evli ve üç çocuk annesidir. Hakkında çok bilgi olmamakla birlikte AK Parti'nin Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine, önümüzdeki günlerde başlaması beklenmektedir. 

Ayşe Tokkaş, AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanı oldu

Berna Akkaya
Editör


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