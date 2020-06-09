Ayşegül Atik kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü?

Uzun yıllar boyunca oynadığı tiyatrolar ve En Son Babalar Duyar dizisiyle tanınan Ayşegül Atik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayranları ünlü oyuncunun ölümü nedeniyle derinti üzüntü yaşarken internet arama motorlarında araştırmalarda yapmaya başladı. Bu doğrultuda Ayşegül Atik kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Ayşegül Atik kalp krizi geçirdi!

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır.72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

NEDEN ÖLDÜ?

Demirören Haber Ajansının haberine göre 72 yaşındaki Ayşegül Arsoy Atik'in Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.