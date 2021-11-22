Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ayşegül Aydın dershaneden evine dönmek isterken Afgan uyruklu bir kişinin cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Saldırgana direnen Aydın başına taşla aldığı darbe sonucu ağır yaralanmıştı. Daha sonra genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınsa da son olarak beyin fonksiyonlarında ölme meydana gelmişti. Yaşam mücadelesini sürdüren genç kızdan acı haber geldi. Ayşegül Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından," Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? " sorularını yanıtı internet arama motorlarında araştırılıyor.

AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet ediyordu. 12 Temmuz günü meydana gelen olayda Ayşegül Aydın, dershaneden dönerken Pelitli Mahallesinde Afgan uyruklu Muhamed A'nın saldırısına uğradı.

16 yaşındaki Ayşegül Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, genç kıza saldırmaya başladı. Aydın'ın direnmesi üzerine Muhamed A. yerden aldığı taşla genç kızın başına vurdu.

Aldığı darbeler sonucu bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. O esnada eve giden Ayşegül Aydın'ın erkek kardeşi kız kardeşini görünce telefonla babasını arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını kendi arabasına bindirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa teslim etti. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Beynindeki hücrelerde ölme meydana gelen genç kız tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afgan uyruklu katil ise olayın ardından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.