Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Yine Gülşen yine olay yaratan sahne kıyafeti! Giydiği takımın ücreti dudak uçuklattı!Şehit kızı Batın Bezik babasına verdiği sözü tuttu! Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik'in yolundan giderek Komando olduALES soruları açıklandı mı? ALES/3 sınavı cevap anahtarı 2021Mesut Özil golünü attı, Avrupa gündemine girdi! Yıldız futbolcunun ikinci baharı!Son dakika: Van'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Van'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum Köprüköy'de 4,7 büyüklüğünde depremBakan Dönmez'den kış saati uygulaması açıklaması! İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afgan uyruklu bir şahsın cinsel saldırısına karşı koymak isterken başı taşla ezilen ve ağır yaralanan Ayşegül Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularına yanıt arıyorlar.

Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ayşegül Aydın dershaneden evine dönmek isterken Afgan uyruklu bir kişinin cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Saldırgana direnen Aydın başına taşla aldığı darbe sonucu ağır yaralanmıştı. Daha sonra genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınsa da son olarak beyin fonksiyonlarında ölme meydana gelmişti. Yaşam mücadelesini sürdüren genç kızdan acı haber geldi. Ayşegül Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından," Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? " sorularını yanıtı internet arama motorlarında araştırılıyor. 

Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldürdü?

AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet ediyordu. 12 Temmuz günü meydana gelen olayda Ayşegül Aydın, dershaneden dönerken Pelitli Mahallesinde Afgan uyruklu Muhamed A'nın saldırısına uğradı. 

16 yaşındaki Ayşegül Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, genç kıza saldırmaya başladı. Aydın'ın direnmesi üzerine Muhamed A. yerden aldığı taşla genç kızın başına vurdu. 

Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldürdü?

Aldığı darbeler sonucu bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. O esnada eve giden Ayşegül Aydın'ın erkek kardeşi kız kardeşini görünce telefonla babasını arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını kendi arabasına bindirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa teslim etti. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Beynindeki hücrelerde ölme meydana gelen genç kız tedavi gördüğü  Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Afgan uyruklu katil ise olayın ardından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ayşegül Aydın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldürdü?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT