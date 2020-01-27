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Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren ve sonrasında diziden ayrılan Ayşegül Çınar'ın biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki Ayşegül Çınar kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

1999 doğumlu olan Ayşegül Çınar hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Ayşegül Çınar kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim? İşte detaylar..

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı.

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

AYŞEGÜL ÇINAR'IN SEVGİLİSİ KİM?

Sevilen oyuncu Ayşegül Çınar bir dönem Furkan Çalıkoğlu ile birlikteydi. 

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

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