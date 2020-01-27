Ayşegül Çınar, polise sığındı! Sevgilisini şikayet etti

Yasak Elma dizisinde bir dönem rol alan ve sonrasında diziden ayrılan Ayşegül Çınar, polise giderek sevgilisinden şikayetçi oldu.

TUVALETTEN APAR TOPAR KAÇTI

Posta'da yer alan habere göre: Genç oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz Cuma günü bir süredir birlikte olduğu Furkan Çalıkoğlu ile Etiler'deki bir mekana gitti. Mekanda otururken bir anda tartışmaya başlayan ikilinin sesleri yükseldi. İddiaya göre; Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar'ın üzerine içki döküp tehdit etti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.

ERKEK ARKADAŞIM BENİ ÖLDÜRECEK

Tuvalete giderken yakınındaki diğer müşterilerle konuşan Ayşegül Çınar, "Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın" diyerek yardım istedi. Çevredekiler Ayşegül Çınar'ı sakinleştirip 155'i aradı. Durumu fark eden Furkan Çalıkoğlu kaçtı.

Ayşegül Çınar kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?