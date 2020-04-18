Ayşegül’ün kitap isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde bulunan ve evdeki tüm kitaplarını okuyan 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan'ın isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı. Osmaneli ilçesinde yaşayan Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde bulunan ve evdeki tüm kitaplarını okuyan 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan'ın isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.
Osmaneli ilçesinde yaşayan Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evinde okuyacak kitabı kalmadığını belirtti.
Sokağa çıkması kısıtlanan Beyhan için ilçedeki kitapçıdan 5 adet kitap alan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Beyhan'ın okuma azmine destek oldu.
Ayşegül'ü telefonla arayarak tebrik eden Kaymakam Naif Yavuz, talebinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Kitapları okuduktan sonra tekrar kendilerini aramasını isteyen Yavuz, Beyhan'a ailesi ile birlikte sağlıklı günler geçirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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