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Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

Zonguldak'ta oturduğu evde silahla vurulmuş şekilde ölü bulunan Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

Zonguldak'ın  Bahçelievler Mahallesi'nde, evinde silahla öldürülmüş halde ölü bulunan 20 yaşındaki Aysel İleri'nin kim olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında "Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" soruları araştırılıyor. Peki, Aysel İleri neden öldü, kim öldürdü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

AYSEL İLERİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, AYSEL İLERİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Aysel İleri, 2002 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. 2 Ocak 2022 tarihinde evinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulunan Aysel İleri hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. 

Aysel İleri'nin ölüm nedeni bilinmiyor. 

Youtube platformunda  "Ölmezdim" isimli şarkıyı seslendiren İleri'nin, klip görüntülerine 2014 yılında kamera karşısında intihar edeceğini söyleyip sevdikleriyle vedalaşan ve daha sonra evinde ölü bulunan Mehmet Pişkin'i eklemesi akıllara "intihar etmiş olabilir mi?" düşüncelerini getirdi. Olaya ilişkin henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Aysel İleri kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aysel İleri'nin biyografisi...

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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