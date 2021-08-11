Aysel İpar kimdir, nerelidir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında sıklıkla aratılmaya devam ediliyor. Biz de Aysel İpar'ın yaşamına haberimizde değindik. İşte detaylar...

AYSEL İPAR KİMDİR, NERELİDİR?

Asıl adı Aysel Belkıs olan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aysel İpar, 1938 yılında İstanbul Laleli’de doğdu. Amiral Numan İbrahim'in kızı olan Aysel İpar, Üsküdar Kız Koleji'ni bitirdikten sonra 1956 yılında evlendi.

19 yaşındayken kızı Serpil Barlas'ı dünyaya getiren İpar, ardından oğlu Serdar Yılmaz'ı dünyaya getirmiştir. Ancak evlendikten 16 yıl sonra 1972 yılında boşanmıştır. Savcılıktan istifa edip avukatlık yapan Kazım Polat, 1964 yılında Caddebostan Gazinosu'nun, daha sonra ise Taksim Belediye Gazinosu'nun da işletmeciliğini almıştır.

1974 yılında Kazım Polat'la evlenen İpar, dönemin bu ünlü mekanlarında assolist olmuştur. Sanat yaşamına başlarken, Rafet Yalbaz'dan solfej, Nazif Şen'den mizansen, Sadun Aksüt ve Kadri Şençalar'dan musiki dersleri almıştır.

''Ayrılmalıyız Artık'' isimli şarkı ile ünlenen sanatçı, 1989-2006 yılları arasında Amerika'da yaşamış ve Amerika'da bulunduğu süre içerisinde de Türk gecelerinde sahne almıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Bağdat Caddesi Feneryolundaki evinden geçtiğimiz pazar günü solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Aysel İpar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 84 yaşında hayatını kaybetti.