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Aysfilt ne demek, TDK'ya göre Aysfilt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aysfilt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aysfilt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aysfilt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aysfilt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aysfilt ne demek, TDK'ya göre Aysfilt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aysfilt ne demek? Aysfilt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aysfilt kelimesi. Peki aysfilt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aysfilt nedir, aysfilt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AYSFİLT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aysfilt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aysfilt kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre aysfilt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buzla

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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