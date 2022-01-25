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Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor All Star'da son bölümde sürgün adasına gönderilen isim olan Ayşil merak konusu oldu. Biz de haberimizde Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan ve performansıyla çok fazla kendini gösteremediği için ismi yazılan Ayşil'in hayatı merak konusu oldu. Son bölümde sürgün adasına gönderilen Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

AYŞİL ÖZASLAN KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR AYŞİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ayşıl kimdir sorusu merak konusu oldu. Yedeklerden ana kadroya dahil olan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.
Ayşil Özaslan kimdir? Survivor All Star Ayşil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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