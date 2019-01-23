AYSO, Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO), TOBB'da düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı.

Türkiye Ekonomi Şurası TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nun da düzenlendi. Şurada 81 ilin Oda-Borsa Başkanları hazır bulundu. AYSO adına Şuraya, AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve AYSO Genel Sekreteri Kerem Öden katıldı. Şurada iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu. 7 Bölgenin Oda-Borsa Temsilcileri ve Konsey Başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5'er dakikalık sunum gerçekleştirdiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız" dedi.

2017'de iş dünyasının istihdamda ve yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019'da da yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan'dan özel sektörü desteğinin devamını isteyen Hisarcıklıoğlu, "Şu an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunuyor. Yoğun bir mesai harcayarak, illerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şura'dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz" dedi.

Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA