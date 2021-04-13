Aysun Kayacı'dan Hakan Ural'a skandal sözler: "Hakan Ural'la benim oyum bir mi şimdi?"

Eski manken ve oyuncu Aysu Kayacı daha önce "Dağdaki çobanla benim oyum bir olamaz" yorumu ile büyük ses getirmişti. Şimdi ise sunucu Hakan Ural'ın Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili sözleri üzerine Kayacı da, sosyal medya üzerinden bu konuda bir paylaşım yaparak yeni bir tartışma konusunu yarattı.

Kayacı, kişisel sosyal medya hesabıüzeirnden kendisiyle özdeşleşen bir sözü Hakan Ural için uyarladı. Kayacı, "Hakan Ural'la benim oyum bir mi şimdi?" ifadesini kullanarak on binlerce beğeni aldı.

HAKAN URAL NE DEMİŞTİ?

Hakan Ural sunuculuğunu yaptığı canlı yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." demişti.

Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtmesi ile büyük bir tartışmanın öncüsü oldu.