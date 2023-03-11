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Aysun Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir?
HaberTürk sunucusu Aysun Öz'ün haber sunumu ve ses tonu olaylara ilgili yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkat çekmektedir. Aysun Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte HaberTürk sunucusu Aysun Öz'ün biyografisi.
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