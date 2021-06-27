AYT sınav yorumları 2021 | AYT soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?

3 oturumda uygulanan YKS sınavının ikinci oturumu bu sabah tamamlanmadı. 26 Haziran'da adaylar TYT oturumuna girmişti. Bir çok aday TYT sorularının uzunluğundan yakınmıştı. PEKİ AYT soruları nasıldı? Bugünkü AYT oturumundan da bazı adaylar memnun ayrılmadı. İşte AYT sınavı hakkında adayların yorumları.

AYT SINAV YORUMLARI 2021

Alan Yeterlilik Testleri için adaylara 180 dakika süre verilmişti. 10.15'te başlayan sınav 13.15'te bitti. Sınav sonrası adayların yorumları şöyle;

AYT SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? SORULAR NASILDI?

AYT oturumu henüz sonlanmadı. Sınav sonrası gelecek yorumlara haberimizde yer verilecektir.

TYT YORUMLARI

"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"

"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"

"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "

"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"

YDT NE ZAMAN 2021?

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak.

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Üniversitede bir bölüme yerleşebilmek için YKS sınavında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.