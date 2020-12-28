Aytaç Kara kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Hangi mevkilerde oynuyor? Hani takımlarda oynadı?

Sergilediği futbol ile beğenileri kazanan ancak saha içi davranışlarıyla da adından söz ettiren Aytaç Kara'nın futbolculuk yaşamı merak ediliyor.

AYTAÇ KARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

23 Mart 1993 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Aytaç Kara, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oynamaktadır. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 1,88 cm boyundadır.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, İkinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir.

2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Trabzonspor'un ardından Yeni Malatyaspor ve Bursaspor formalarını terleten Kara, şu sıralar Kasımpaşa'da görev alıyor.

5 kez Türkiye U-18 millî takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 millî takımı formasını giymiştir. 1 Kez ise A Millî forma giymiştir.

HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Aytaç Kara, orta sahada merkez oyuncu olarak görev almaktadır. Farklı tabirle 8 numara oynamaktadır.