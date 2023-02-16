Aytac Oden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aytac Oden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aytac Oden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aytac Oden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aytac Oden 26 Ağu 1991 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aytaç Öden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aytac Oden Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aytac Oden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aytac Oden'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aytac Oden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aytac Oden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aytac Oden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aytac Oden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Ankaragücü

2 Eylül 2011 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2012 yılında Ankaragücü

7 Temmuz 2015 yılında Eskişehirspor

9 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2017 yılında Karagümrük

10 Temmuz 2017 yılında Hacettepe

11 Temmuz 2018 yılında Tarsus İY

12 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Aytac Oden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aytac Oden şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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