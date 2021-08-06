Aytaç Şaşmaz'dan evlilik sorularına kaçamak cevap!

Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Baht Oyunu'nun sevilen karakteri Aytaç Şaşmaz, Bora bey rolüne hayat vermekte. Oyunculuğu ve karizmatik tavırlarıyla genç kızları kendine hayran bırakan Şaşmaz'ın aşk hayatı şu sıralar rol arkadaşı Cemre Baysal ile anılıyor. Hal böyleyken evlilik soruları Aytaç Şaşmaz'ın kaçınılmaz sonu oluyor.

DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU İNSAN

Muhabirler genç oyuncuya "Evlilik ne zaman düşünüyorsunuz" sorusunu sorunca Şaşmaz "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" yanıtını verdi. Bu cevabından sonra Şaşmaz'ın şu sıralar evliliğe pek sıcak bakmadığı anlaşıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR ÇOK MUTLULAR"

Yakın zamanda abisi İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, nikah masasına oturmuştu. İsmail Ege'nin kardeşi Aytaç Şaşmaz BeMan dergisine verdiği röportajda, "Çok şükür mutlular ve mutluluklarının daim olmasını diliyorum" dedi.