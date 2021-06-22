ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Haziran'ın son haftasında gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 yılında YKS'ye başvuran aday sayısının 2.607.903 olduğunu açıkladı. 2 bini aşkın adayın sınava girmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sınavın ATY oturumu için bir çok soru başlığı araştırılıyor. Peki AYT'de kaç soru var 2021? AYT süresi kaç dakika 2021?

AYT'DE KAÇ SORU VAR 2021?

TYT’de toplam 120 soru sorulacak. İşte soru dağılımı;

40 Matematik,

40 Türkçe,

7 fizik,

7 kimya,

6 biyoloji

5 din,

5 felsefe,

5 tarih,

5 coğrafya

AYT'de toplam 160 soru olacak. İşte soru dağılımı;

40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde

40 Sosyal Bilimler-2

40 Matematik Testinde

40 Fen Bilimleri

YDT'de ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

AYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA 2021?

TYT 26 Haziran 2021 (Cumartesi), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

AYT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

YDT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 15.45'de başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS KONULARI 2021

AYT MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler

Kartezyen Çarpım

Mantık

Fonskiyonlar

Polinomlar

2.Dereceden Denklemler

Permütasyon ve Kombinasyon

Binom ve Olasılık

İstatistik

Karmaşık Sayılar

2.Dereceden Eşitsizlikler

Parabol

Trigonometri

Logaritma

Diziler

Limit

Türev

İntegral

AYT GEOMETRİ KONULARI

Temel Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Özel Dörtgenler

Dörtgenler

Deltoid

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

İkizkenar

Yamuk

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Dönüşüm Geometrisi

Katı Cisimler (Uzay Geometri)

Dikdörtgenler Prizması

Küp

Silindir

Piramit

Koni

Küre

Çemberin Analitiği

AYT FİZİK KONULARI

Vektörler

Kuvvet, Tork ve Denge

Kütle Merkezi

Basit Makineler

Hareket

Newton’un Hareket Yasaları

İş, Güç ve Enerji II

Atışlar

İtme ve Momentum

Elektrik Alan ve Potansiyel

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyanın Temel Kanunları

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Doğa ve Kimya

Kimya Her Yerde

Modern Atom Teorisi

Gazlar

Çözeltiler

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Organik Kimya

AYT BİYOLOJİ KONULARI

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Nükleik Asitler

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez ve Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

AYT EDEBİYAT KONULARI

Anlam Bilgisi

Dil Bilgisi

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Metinlerin Sınıflandırılması

Şiir Bilgisi

Edebi Sanatlar

Türk Edebiyatı Dönemleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

Halk Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı

Milli Edebiyat

Cumhuriyet Şiiri

Cumhuriyet Romanı

Cumhuriyet Dönemi

Edebiyat Akımları

Dünya Edebiyatı

AYT COĞRAFYA KONULARI

Ekosistem

Doğadaki Ekstrem Olaylar

İlk Medeniyet ve Şehirler

Nüfus Politikaları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Göç ve Şehirleşme

Türkiye Ekonomisi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Bölgesel Kalkınma Projeleri

İklim ve Yer şekilleri

Ülkeler Arası Etkileşim

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler

AYT TARİH KONULARI

Tarih Bilimi

İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Orta Çağ ve Avrupa Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Yeni Çağda Avrupa

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar

I. TBMM Dönemi

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü

20. yy Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT FELSEFE KONULARI

Felsefe’nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

Mantık Konuları

Mantığa Giriş

Klasik Mantık

Mantık ve Dil

Sembolik Mantık

AYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

Dünya ve Ahiret

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

Kur’an’da Bazı Kavramlar

Kur’an’dan Mesajlar

İnançla İlgili Meseleler

İslam ve Bilim

Anadolu’da İslam

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler

Güncel Dini Meseleler

Yaşayan Dinler

TYT'de hangi dersler, konular var?