AYT'de kaç soru var 2021? AYT süresi kaç dakika 2021?
YKS'nin üç oturumu bulunmaktadır.; TYT, AYT ve YDT. Bu yıl 26-27 Haziran'da uygulanacak sınav için bir çok soru gündeme geldi. Hayallerindeki bölümleri okumak için sınavda ter dökecek binlerce aday sınav öncesi AYT'de kaç soru var 2021? AYT süresi kaç dakika 2021? soruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu haberimizde AYT hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Haziran'ın son haftasında gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 yılında YKS'ye başvuran aday sayısının 2.607.903 olduğunu açıkladı. 2 bini aşkın adayın sınava girmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sınavın ATY oturumu için bir çok soru başlığı araştırılıyor. Peki AYT'de kaç soru var 2021? AYT süresi kaç dakika 2021?
AYT'DE KAÇ SORU VAR 2021?
TYT’de toplam 120 soru sorulacak. İşte soru dağılımı;
40 Matematik,
40 Türkçe,
7 fizik,
7 kimya,
6 biyoloji
5 din,
5 felsefe,
5 tarih,
5 coğrafya
AYT'de toplam 160 soru olacak. İşte soru dağılımı;
40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde
40 Sosyal Bilimler-2
40 Matematik Testinde
40 Fen Bilimleri
YDT'de ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.
AYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA 2021?
TYT 26 Haziran 2021 (Cumartesi), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.
AYT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.
YDT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 15.45'de başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.
YKS KONULARI 2021
AYT MATEMATİK KONULARI
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Binom ve Olasılık
İstatistik
Karmaşık Sayılar
2.Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Trigonometri
Logaritma
Diziler
Limit
Türev
İntegral
AYT GEOMETRİ KONULARI
Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Özel Dörtgenler
Dörtgenler
Deltoid
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
İkizkenar
Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Dönüşüm Geometrisi
Katı Cisimler (Uzay Geometri)
Dikdörtgenler Prizması
Küp
Silindir
Piramit
Koni
Küre
Çemberin Analitiği
AYT FİZİK KONULARI
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
İş, Güç ve Enerji II
Atışlar
İtme ve Momentum
Elektrik Alan ve Potansiyel
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
AYT KİMYA KONULARI
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Doğa ve Kimya
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Çözeltiler
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Kimya
AYT BİYOLOJİ KONULARI
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Üriner Sistem
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Nükleik Asitler
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
AYT EDEBİYAT KONULARI
Anlam Bilgisi
Dil Bilgisi
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi
Edebi Sanatlar
Türk Edebiyatı Dönemleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Şiiri
Cumhuriyet Romanı
Cumhuriyet Dönemi
Edebiyat Akımları
Dünya Edebiyatı
AYT COĞRAFYA KONULARI
Ekosistem
Doğadaki Ekstrem Olaylar
İlk Medeniyet ve Şehirler
Nüfus Politikaları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Göç ve Şehirleşme
Türkiye Ekonomisi
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Bölgesel Kalkınma Projeleri
İklim ve Yer şekilleri
Ülkeler Arası Etkileşim
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler
AYT TARİH KONULARI
Tarih Bilimi
İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Yeni Çağda Avrupa
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
I. TBMM Dönemi
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
20. yy Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
AYT FELSEFE KONULARI
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
Mantık Konuları
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
AYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
Kur’an’da Bazı Kavramlar
Kur’an’dan Mesajlar
İnançla İlgili Meseleler
İslam ve Bilim
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler
TYT'de hangi dersler, konular var?