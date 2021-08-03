Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCU

İki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi prova niteliği taşıyan bu mücadelenin 41'inci dakikasında Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi.

Maçın geri kalanında başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.