Süper Loto sonuçları 3 Ağustos 2021 Salı | 03.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCUMelahat isminin anlamı nedir, Melahat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Madelet isminin anlamı nedir, Madelet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alnar isminin anlamı nedir, Alnar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?3 Ağustos 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Cumaali isminin anlamı nedir, Cumaali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ulaçhan isminin anlamı nedir, Ulaçhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şahap isminin anlamı nedir, Şahap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Okandan isminin anlamı nedir, Okandan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCU

İki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi prova niteliği taşıyan bu mücadelenin 41'inci dakikasında Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi.

Aytemiz Alanyaspor 2-0 Çaykur Rizespor| MAÇ SONUCU

Maçın geri kalanında başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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