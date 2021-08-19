Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Aytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

AYTEMİZ ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Mete Kalkavan olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.