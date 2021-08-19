Aytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Aytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Aytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
AYTEMİZ ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Mete Kalkavan olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.