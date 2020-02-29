Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından, iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şehitlere rahmet dileyerek çok üzgün olduklarını belirtti. Karşılaşmayı değerlendiren Bulut, "1-0 öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. 90-95 dakika konsantre olamadık, basit hatalar yaptık. Rakibe verdiğimiz gol pozisyonlarını bugüne kadar hiçbir maçta bizim takım vermedi. Bunu sorgulayacağız ve kısa sürede bunu çözmemiz gerekiyor. Önümüzde yarı final maçı var. İnşallah bunu çözüp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu takım buraya kolay gelmedi. İyi futbol oynayarak geldi. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Bunu değiştirmemiz lazım" dedi.

"OTURUP KONUŞMAMIZ LAZIM"

Saha içerisinde yapılan hataların masaya yatırılması gerektiğini anlatan Bulut, "Sadece defansı arka 4'lü olarak görmememiz lazım. Defans benim futbol anlayışımda forvette başlar. Forvette baskınızı iyi yapamazsanız, zaten defansta da hatalar yaşıyorsunuz. Nitekim bugün de böyle oldu. Defansta zincirleme hatalar oldu. O zincirleme hatalar yüzünden yediğimiz goller oldu. Rakibimizin bizim sahamızda ver-kaçlarla pozisyon yapması bugüne kadar olmamış bir şeydi oynadığımız 23 haftada. O yüzden bunu oturup konuşmamız lazım" diye konuştu.

"KESİNLİKLE PENALTI DEĞİL"

Bir gazetecinin penaltı pozisyonunu sorması üzerine Bulut, "Bugüne kadar hakemlerle veya herhangi bir pozisyon hakkında fazla bir şey konuşmadığımı düşünüyorum. Aslında bu penaltı pozisyonu hakkında da konuşmak istemiyorum. Sorduğunuz için cevap vereyim. Bence kesinlikle penaltı değil. Çünkü futbolcunun kontrolünde değil, çarparak vurduğu bir penaltı eline. İlk maçı herkes hatırlıyordur Beşiktaş Stadı'nda. Atiba'nın eline çarpan top var. O pozisyonla bu pozisyonu karşılaştıralım, o zaman daha farklı konuşabiliriz" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise konuşmasına İdlib'de şehit düşen Mehmetçiği anarak başladı. Yalçın şöyle dedi: "Kazanmak çok güzel. Alanyaspor zor bir deplasman, kolay kolay çıkılacak bir deplasman değil. Çünkü Anadolu'nun bence en güçlü takımlarından birisi, en güçlüsü de diyebiliriz. Çok güçlü bir oyunları var, mücadele gücü yüksek, kaliteli ayakları olan bir takım. Bizim için şu tarafı çok önemliydi, ortaya koyduğumuz güçlü oyun sayesinde kazanmamız bizi en mutlu eden taraftı. Oyuncularımızın her gün biraz daha üstüne koyduğunu daha iyi görebiliyoruz. Hem mücadele anlamında, hem de oyunsal anlamda takımımızın yavaş yavaş yukarıya çıktığını görmek bizi mutlu ediyor. Sahada sağlam duran ve dışarıdan iyi görüntü veren bir Beşiktaş takımı vardı. 1-0 mağlupken yenileceğimizi düşünmedik. İkinci yarı aynı mücadeleye devam edince, oyuncularımız bu mücadelenin içine girince kazanmasını bildik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok iyi mücadele ettiler."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ"

Şehit haberlerinin takımda moral bozukluğu ve durgunluk yarattığını aktaran Yalçın, "Moraller bozuk, yabancılar da etkilendi. Maç oynayacağız, oynadığımız maçın önemini yok. Oyuncularımız saha içerisinde unuttular ve iyi performans sergilediler. Bu zor şartlarda üç puan almak çok sevindiriciydi. Geçen hafta ben UEFA Kupası'na gitmek istemiyorum demişim gibi bir şey yazılmış. Ben böyle bir açıklama yapmadım. Biz neden UEFA Kupası'na katılmak istemeyelim? Biz Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Hedefimiz oynadığımız müsabakaları kazanmak, nerede bitiririz bilemiyorum. Yorum yapmak çok zor. Önümüzdeki senenin planlamasını da yapacağız ama şu an için erken. Gerideyiz, bir sürü maç var önümüzde. Yukarı yaklaşacağız, ne kadar yaklaşacağız onu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARIUS NE YAPSIN"

Gol yollarındaki eksikliğin ve kaleci Karius'un 94'üncü golünü yediğinin hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın şunları söyledi: "Kaleci yediğimiz golde ne yapsın? Adam 6 pasın içerisinden kafa vuruyor. Birini eleştirirken; performans iyi olabilir, kötü olabilir, iniş olabilir, gol yiyor olabilir. Tabii eleştirebiliriz, iyi performans göstermiyor diyebiliriz ama bugün yediği golde Karius'u eleştirmek çok adaletli olmaz bence. Biraz empati yapın, kendinizi onun yerine koyun. Arada 2 metre yok, kale ile kafa mesafesi. Orada o topu kurtarabilir mi, tabii kurtarabilir ama yiyebilir de. Lütfen biraz daha adaletli olalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut'un açıklamaları

- Sergen Yalçın'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA