Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Süleyman Özay (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Merih Demiral (xxx), Cenk Ahmet (xxx), N'Sakala (xxx), Tzavellas (xxx), Villafanez (xxx)(Dk. 46 Ozan Tufan xxx), Fernandes (xxx)(Dk. 77 Taha xx), Ceyhun (xxx), Campos (xxx), Efecan Karaca (xxx), Cisse (xxx)(Dk. 87 Sural)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar (xxx) - Ziya Erdal (xxx), Douglas (xxx), Mattias Bjarsmyr (xxx), Paul Papp (xxx), Sergiy Rybalka (xxx)(Dk. 75 Kone xx), Delvin Ndinga (xxx), Emre Kılınç (xxx), Torje (xx)(Dk. 64 Diabate xxx), Hakan Arslan (xxx)(Dk. 90 Erdoğan), Muhammet Demir (xxx)

GOLLER: Dk. 36 (P) Campos, Dk. 45+1 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk'in ara pasında ceza sahası korner çizgisi yakınında topla buluşan Cisse rakibini geçerek topu arka direğe havalandırdı. Burada topa yükselen Fernandes'in kafa vuruşu direkten döndü, dönen topa Efecan vurdu fakat üsten auta gitti.

9'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atağında ceza alanına gönderilen topa önce arka direkte Fernandes vurdu fakat Tolgahan topu çeldi. Geri dönen topa bu kez de Villafanez dokunmak istedi ancak son anda savunma yatarak müdahalesiyle topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada sol kanatta gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç'ın kale önüne ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışında kontrol eden Rybalka'nın vuruşu ise üstten auta çıktı.

33'üncü dakikada sol kanattan Alanyaspor atağında çizgi üzerinde topu kontrol eden Fernandes'in içeri gönderdiği ortasını altı pas dışında Efecan'dan önce Ziya uzanarak kafayla dokunuşu gol vuruşuna engel oldu.

36'ncı dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Campos, Ziya'nın müdahalesiyle yerde kalınca hekem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan, şık bir şekilde rakibinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Arka direkteki Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

49'uncu dakikadaki Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda top üstten auta çıktı.

53'üncü dakikada gelişen yaptığı duvar pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren Rybalka'nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

62'nci dakikada atılan uzun topta ceza sahası içindeki Fernandes indirdi. Ozan Tufan gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

80'nci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında savunmanın pasıyla orta sahada topu alan Ozan Tufan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan'ın sert şutunu kaleci Tolgahann iki hamlede topu kontrol etti.

90+4'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner topu kontrol ederek sert vurdu. Ağları havalandıran gol vuruşunu hakem Mete Kalkavan pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı geçersiz saydı.

Karşılaşma 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

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DHA