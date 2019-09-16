Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Ersun Yanal: Asla oyundan vazgeçmemeliyiz

Süper Lig'in 4'üncü haftasında lider Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yedikleri ilk gole kadar oyunun ve topun hakimi olduklarını söyledi. Golden sonra yine hatalı bir gol yediklerini hatırlatan Ersun Yanal, "Hatalı gol yiyebiliriz, hata yapabiliriz, eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz, asla oyunu bırakmamalıyız. Oyunun vazgeçilmesi bu işin en kötü olan tarafıdır. Bu asla böyle devam etmez. Böyle mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor olacaklardır. Hepimiz bugünü bu kaybedilenin kazanımı olarak görmek ve asla bir oyunun bırakılmamasını, tekrar edilmemesini sağlamak zorundayız" dedi.

Yenilen 3 golde de bireysel hatadan kaynaklandığı yönündeki bir soruya ise Ersun Yanal, "Hatalar yapılır ve hataların altını aramak ve nasıl olduğuna bakmak kolay değil. Hele hele böyle bir zaman dilimi içerisinde bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. Ama çok net bir şekilde söyleyeyim, bizim hiçbir şeyden çekincemiz yok. Korkumuz yok. Bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şey olmayacağını, olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak" karşılığını verdi.

Ankaragücü ve Galatasaray maçı hakkındaki soru üzerine ise Ersun Yanal şunları söyledi: "Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tüm rakipler bizim için eşdeğer ve önemli. Galatasaray maçından önce daha önemli maçımız var. Ankaragücü maçımız var. Biz eksik olabiliriz, hata yapabiliriz ama asla oyundan vazgeçemeyiz."

EROL BULUT: İLK GOL BİZİ CANLANDIRDI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, kazanmak ya da en kötü 1 puanla ayrılmak üzere sahaya çıktıklarını söyledi.

Ligde bulundukları konumu kaybetmek istemediklerinin altını çizen Bulut, "Maça iyi başladık ama ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Ama ilk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarı da baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarı maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Efecan'ın sakatlığına değinen Bulut, "Efecan Karacan'ın zaten bir sakatlığı vardı, bugün sahaya iğneyle çıktı. 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama yedek kulübemizden gelen oyuncularımız iyi katkı verdi. Yedek kulübemizin de iyi olması bizim için büyük avantajdı. Ligi geçen seneden daha iyi yere bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Erol Bulut'un açıklamaları

DHA