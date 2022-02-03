Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Biz de Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer veriyoruz.

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sesigüzel ve Bilal Gölen yapacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ