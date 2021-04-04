Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?
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Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|1
|2
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Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 16:00
Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Özgüç Türkalp(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 92. Damıan Kadzıor
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 93. El Mami Tetah
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma
Yedekler
37. Yasin Davuş, 44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı
Teknik Sorumlu
Özcan Bizati
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|15
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|16
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|17
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|18
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor
KAYNAK:TFF