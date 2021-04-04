Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği 1 2 Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Özgüç Türkalp(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 92. Damıan Kadzıor

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 93. El Mami Tetah

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

37. Yasin Davuş, 44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 15 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 16 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 17 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 18 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.2021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.2021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.2021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.2021 Kasımpaşa Beşiktaş 04.04.2021 Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor 04.04.2021 Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği 04.04.2021 MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor 05.04.2021 Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF