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Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği
1 2

Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Özgüç Türkalp(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 92. Damıan Kadzıor

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 93. El Mami Tetah

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

37. Yasin Davuş, 44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Başakşehir FK318914354933-14
15Yeni Malatyaspor3071112384432-6
16MKE Ankaragücü309516364932-13
17Kayserispor308814233932-16
18Kasımpaşa308715334731-14
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF 

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