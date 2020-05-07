Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gruplar halinde antrenmanlarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışmalarını gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.

Kaynak: AA