Aytemiz Alanyaspor, Joel Obi'yi transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Chievo'da forma giyen Joel Obi'yi renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor, İtalya'nın Chievo takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Alanyaspor, 4 Şubat Pazartesi günü Nijeryalı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Joel Obi de elinde Alanyaspor atkısıyla poz verdi. Ağustos 2018'de Torino'dan Chievo'ya transfer olan Obi, orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 gol attı. Joel Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.

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DHA