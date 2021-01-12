Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile 11.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa 1 2 Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.01.2021 19:00

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 35. Aytaç Kara, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 7. Anıl Koç, 34. Doğucan Haspolat, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları