TV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?SON DAKİKA! Denizli'de 4.0 şiddetinde depremTrendyol 12-13-14 Ocak Alışveriş Günleri indirimleriShow TV Yayın AkışıKPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısıAUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranıŞOK 13 Ocak 2021 aktüel kataloğu | ŞOK'un kampanya haftasına özel ürünler geliyor!FETÖ Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 imam 12 askere gözaltı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile 11.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR KASIMPAŞA
Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa
1 2

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.01.2021 19:00

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 35. Aytaç Kara, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 7. Anıl Koç, 34. Doğucan Haspolat, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Galatasaray17103434143320
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Başakşehir FK17647242822-4
13Kasımpaşa17647202722-7
14Yeni Malatyaspor17566212321-2
15Çaykur Rizespor17566223021-8
16Göztepe174762120191
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.2021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.2021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.2021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.2021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.2021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.2021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.2021Hatayspor2-2Beşiktaş
10.01.2021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
11.01.2021BB Erzurumspor0-3Fenerbahçe
11.01.2021Alanyaspor1-2Kasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT