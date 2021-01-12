Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile 11.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Kasımpaşa
|1
|2
Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.01.2021 19:00
Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 35. Aytaç Kara, 11. Yusuf Erdoğan, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 7. Anıl Koç, 34. Doğucan Haspolat, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|13
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|14
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|15
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|16
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.2021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.2021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.2021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.2021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.2021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.2021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|10.01.2021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|11.01.2021
|BB Erzurumspor
|0-3
|Fenerbahçe
|11.01.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Kasımpaşa