Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 02.01.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir 3 0 Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Ali Şansalan(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

Adam Fernando Bareıro Gamarra,19.dk (f), Jacques François Moubandje,27.dk (f), Tayfur Bingöl,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jose Carlos Coentrao Marafona 82.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 66.dk, Sarı Kart Emmanouıl Sıopıs 54.dk, Sarı Kart Jacques François Moubandje 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 70.dk, Emmanouıl Sıopıs 86.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 80.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 70.dk

Oyuna Girenler

Tayfur Bingöl 70.dk, Umut Güneş 86.dk, Fatih Aksoy 80.dk, Mustafa Pektemek 86.dk, Salih Uçan 70.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Edın Vısca 20.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 29.dk

Oyundan Çıkanlar

Cemali Sertel 46.dk, Deniz Türüç 90+3.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 46.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 74.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 74.dk

Oyuna Girenler

Nacer Chadlı 46.dk, Hasan Ali Kaldırım 90+3.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 46.dk, Berkay Özcan 74.dk, Danijel Aleksic 74.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 3 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları