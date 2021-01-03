Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 02.01.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Medipol Başakşehir
|3
|0
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Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 16:00
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Ali Şansalan(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Goller
Adam Fernando Bareıro Gamarra,19.dk (f), Jacques François Moubandje,27.dk (f), Tayfur Bingöl,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Jose Carlos Coentrao Marafona 82.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 66.dk, Sarı Kart Emmanouıl Sıopıs 54.dk, Sarı Kart Jacques François Moubandje 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Efecan Karaca 70.dk, Emmanouıl Sıopıs 86.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 80.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 70.dk
Oyuna Girenler
Tayfur Bingöl 70.dk, Umut Güneş 86.dk, Fatih Aksoy 80.dk, Mustafa Pektemek 86.dk, Salih Uçan 70.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 88. Cemali Sertel
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 33. Uğur Uçar
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Edın Vısca 20.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 29.dk
Oyundan Çıkanlar
Cemali Sertel 46.dk, Deniz Türüç 90+3.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 46.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 74.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 74.dk
Oyuna Girenler
Nacer Chadlı 46.dk, Hasan Ali Kaldırım 90+3.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 46.dk, Berkay Özcan 74.dk, Danijel Aleksic 74.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe