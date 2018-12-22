Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftası olan 17'nci haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başlarken, oyun disiplinine, oyunun tamamında uydukları için oyuncularına teşekkür etti. İyi bir maç oynandığını belirten Yalçın, "Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı. İlk yarı rakip bizden daha iyiydi ama oyun planımız zaten bu şekildeydi. Topu rakibe verdik, biraz kontrol amaçlı oynadık, oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştık. İkinci yarı geriye düşünce risk almaya başladık bu sefer. Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım. Skoru dengeledik, kazanabilir miydik, kazanabilirdik bence. O pozisyonları yakaladık. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyon bulabiliyorsan bana göre kazanman lazım. İyi pozisyon bulduk. 1-1'den sonra 4 tane bulduk ama "puan puandır" diyoruz. Gerçekten Başakşehir güçlü bir takım. Oyunsal olarak çok güçlü, oyuncu kalitesi çok iyi, alternatifli bir kadro var. Bugün oyunun tamamında çok sıkıntı yaşadık. Santrforlarımız yoktu, Sackey sakatlandı, birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık, çok risk aldık oyunun tamamında ama oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Mücadeleden ve oyundan gayet memnunuz. Bununla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

"JUNIOR SİTEM ETTİ"

Bir gazetecinin "Cisse oynasaydı maçın skoruna etki eder miydi" sorusu üzerine Sergen Yalçın, "Belki de olabilirdi. Çünkü Junior Fernandes'i önde oynattık ki, Junior'un çok pozisyonu değil. O da çok sıkıntı yaşadı. Devrede "Ben bu pozisyonun oyuncusu değilim, oynayamıyorum" diye sitemler etti. Ben de, "İyi de oynasan, kötü de oynasan çok önemli değil. Oynayacaksın" dedim. Çünkü Cisse sakat. Bobo ile dün konuştuk, "Bak başlama. Sakatlığın varsa oyuna başlamayalım, bize oyunun başında hamle kullandırma" dedik. Oynamak istedi ve çok erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde gerçekten içeride işleri döndürmek kolay değil. Birçok oyuncuyu başka pozisyonlarda oynattık. Welinton'u ön liberoya koyduk, Junior'u santrafor oynattık. Çok oynadık takımın içerisinde ama iyi niyetle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. En güzel tarafı burasıydı. Cisse sakattı, Bobo sakattı, Ceyhun sarı kart cezalısıydı, Sackey erken sakatlandı. Kadroda oynayan oyuncuların bir çoğunu maalesef kullanamadık. Geçen hafta Rizespor'a da 3 tane oyuncuyu kullanamadık ama ona rağmen çok zorlu bir periyot oynadık. Zorlu maçlar oynadık; Beşiktaş, Başakşehir, Rize deplasmanı, hep zor maçlar bunlar ama fena bitirmediğimizi düşünüyorum. 18 puan fena değil, kötü mü, bence kötü de değil. İkinci yarı daha güçlü bir devre geçirip, 2-3 oyuncu katmak istiyoruz takıma devre arasında. Onları da becerirsek çok daha güçlü bir ikinci yarı yaşarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise rakiplerinin kadrosunda atlet oyuncuların bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ön tarafa koşu yapan, hareketli bir takım. Bununla ilgili topa sahip olma anlamında çalıştığımız organizasyonlar, kenarları kullanma gibi bir düşüncemiz vardı. İlk yarı itibarıyla topa yüzde 70 küsurlarda sahip olduk. Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık. İlk yarı itibariyle de topa sahip olarak organizasyonlardaki ısrarın da sonucunu alarak devreye girdik. İkinci yarı bizler için daha kolay olması gerekiyordu. Mahmut'un sakatlanması pas oranımızı düşürdü. Organizasyonları doğru kullanamadık. İkinci yarı alışık olmadığımız pastan çıkıp 20 küsur direkt oyun oynadık. İkinci topları rakip aldı. Geniş alanda yakalanmaya başladık. 70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle o bölümde de oyunu kaybettik. Skor da alabilirdi ama 80'inci dakikadan sora oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik."

"FAZLA FAUL YAPAN BİR TAKIM"

Alanyaspor'un ligin en fazla faul yapan takımı olduğunu ifade eden Avcı, "Bir yerde topa sahip olan ve oynayan bir takım, diğer taraftan takım savunması yapan bir takım vardı. Fazla faul yapan bir takım vardı. Welinton girdikten sonra kart gördü. Yine Merih'in pozisyonu da kırmızı karttı. Kırmızı kart ise VAR'dan oldu. Bu maçın berabere bitmesinin bir bahanesi değildir. Hakemlerin sporcu sağlığını daha iyi korumaları açısında söylüyorum. Ama bu daha iyi oyun oynamamızın, galip gelmemiz için bir sebep değildir. Daha dikkatli olunması gerektiği için söylüyorum. Rakibi tebrik ediyorum. İkinci yarı itibarıyla hatalarımızı azaltıp, daha az yaptıklarımızı da yukarı çekerek devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergen Yalçın'ın konuşması

- Abdullah Avcı'nın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

DHA