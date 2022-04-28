Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Aytemiz Alanyaspor–Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: AYTEMİZ ALANYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.