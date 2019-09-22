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  3. Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.

Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.

Alanyaspor'u desteklemek için Ankara'ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Kaynak: İHA

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