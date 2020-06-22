Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Hosseini, Pereria, Novak, A. Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, A. Ömür, Sörloth.

Nwakaeme ve Sosa sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak. Cezası biten Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR SAHASINDA GÜÇLÜ

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.