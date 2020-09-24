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  3. Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk oldu. Alanyaspor, Rosenborg'a deplasmanda 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk oldu. Alanyaspor, Rosenborg'a deplasmanda 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü. 

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı detayları birazdan...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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