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Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 23.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR YENİ MALATYASPOR
Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor
1 1

Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 16:00

Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Bahattin Duran(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 19. Benjamın Tetteh, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 92. Bülent Cevahir, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor148332392714
2Galatasaray1382323102613
3Fenerbahçe148242720267
4Gaziantep FK136612415249
5Beşiktaş127142519226
6Hatayspor13634141621-2
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor14554161720-1
10Göztepe144642017183
11Kasımpaşa14536162118-5
12Antalyaspor13454141617-2
13Konyaspor124351512153
14Başakşehir FK13436192215-3
15Çaykur Rizespor12435172015-3
16Sivasspor12354101214-2
17Gençlerbirliği12336101812-8
18Denizlispor13337132212-9
19Kayserispor1224661410-8
20MKE Ankaragücü1223714209-6
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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