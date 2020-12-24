Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 23.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor 1 1 Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 16:00

Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Bahattin Duran(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 19. Benjamın Tetteh, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 92. Bülent Cevahir, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 5 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 11 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 19 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 20 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları