Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 23.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Yeni Malatyaspor
|1
|1
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Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 16:00
Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Bahattin Duran(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 19. Benjamın Tetteh, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 92. Bülent Cevahir, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|5
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|11
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|19
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|20
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|Konyaspor