Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 12.04.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Yukatel Denizlispor
|3
|2
Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.04.2021 19:00
Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Yasin Kol(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Adem Cinek(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
Berkan İsmail Kutlu,54.dk (h), Efkan Bekiroğlu,68.dk (f), Mustafa Pektemek,88.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Steven Roy Caulker 72.dk, Sarı Kart Adam Fernando Bareıro Gamarra 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Efkan Bekiroğlu 90+1.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 90+3.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 46.dk, Elhadjı Babacar Khouma 81.dk
Oyuna Girenler
Ceyhun Gülselam 90+1.dk, Umut Güneş 90+3.dk, Damıan Kadzıor 46.dk, Mustafa Pektemek 81.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
99. Abdulkadir Sünger, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 25. Veton Tusha, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 5. Kubilay Aktaş, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
13. Ali Eren Yalçın, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 19. Cenk Gönen, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
Marvın Dırk Bakalorz,27.dk (f), Veton Tusha,51.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Oğuz Yılmaz 66.dk, Sarı Kart Hasan Ayaroğlu 90+5.dk, Sarı Kart Kubilay Aktaş 44.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Kubilay Aktaş 90+1.dk, Hadı Sacko 77.dk, Marvın Dırk Bakalorz 77.dk, Veton Tusha 65.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 65.dk
Oyuna Girenler
Matthıeu Cangnı Dossevı 90+1.dk, Murıs Mesanovıc 77.dk, Muhammet Özkal 77.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 65.dk, Hasan Ayaroğlu 65.dk
Süper Lig 34. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|32
|22
|4
|6
|70
|33
|70
|37
|2
|Fenerbahçe
|33
|20
|6
|7
|59
|33
|66
|26
|3
|Galatasaray
|32
|19
|5
|8
|62
|31
|62
|31
|4
|Trabzonspor
|33
|16
|10
|7
|40
|31
|58
|9
|5
|Alanyaspor
|33
|15
|7
|11
|52
|36
|52
|16
|6
|Gaziantep FK
|32
|13
|11
|8
|47
|37
|50
|10
|7
|Hatayspor
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|49
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|9
|9
|Sivasspor
|32
|11
|14
|7
|44
|38
|47
|6
|10
|Göztepe
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|46
|5
|11
|Antalyaspor
|33
|9
|15
|9
|32
|41
|42
|-9
|12
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|39
|40
|40
|-1
|13
|MKE Ankaragücü
|32
|10
|6
|16
|39
|51
|36
|-12
|14
|Çaykur Rizespor
|32
|8
|12
|12
|36
|49
|36
|-13
|15
|Kasımpaşa
|33
|9
|9
|15
|35
|48
|36
|-13
|16
|Yeni Malatyaspor
|32
|7
|13
|12
|39
|45
|34
|-6
|17
|Başakşehir FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|-16
|18
|Kayserispor
|32
|8
|9
|15
|24
|41
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|32
|8
|7
|17
|30
|55
|31
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|33
|6
|10
|17
|32
|56
|28
|-24
|21
|Denizlispor
|32
|6
|8
|18
|29
|55
|26
|-26
Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları
|10.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Trabzonspor
|10.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Fatih Karagümrük
|10.04.2021
|Hatayspor
|2-3
|Göztepe
|11.04.2021
|BB Erzurumspor
|2-4
|Beşiktaş
|11.04.2021
|MKE Ankaragücü
|2-1
|Gençlerbirliği
|11.04.2021
|Kayserispor
|0-1
|Antalyaspor
|11.04.2021
|Sivasspor
|3-1
|Konyaspor
|12.04.2021
|Alanyaspor
|3-2
|Denizlispor
|12.04.2021
|Kasımpaşa
|0-0
|Yeni Malatyaspor
|12.04.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|Gaziantep FK