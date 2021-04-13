Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 12.04.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor 3 2 Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.04.2021 19:00

Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Yasin Kol(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Adem Cinek(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Berkan İsmail Kutlu,54.dk (h), Efkan Bekiroğlu,68.dk (f), Mustafa Pektemek,88.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Steven Roy Caulker 72.dk, Sarı Kart Adam Fernando Bareıro Gamarra 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Efkan Bekiroğlu 90+1.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 90+3.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 46.dk, Elhadjı Babacar Khouma 81.dk

Oyuna Girenler

Ceyhun Gülselam 90+1.dk, Umut Güneş 90+3.dk, Damıan Kadzıor 46.dk, Mustafa Pektemek 81.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

99. Abdulkadir Sünger, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 25. Veton Tusha, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 5. Kubilay Aktaş, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

13. Ali Eren Yalçın, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 19. Cenk Gönen, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

Marvın Dırk Bakalorz,27.dk (f), Veton Tusha,51.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oğuz Yılmaz 66.dk, Sarı Kart Hasan Ayaroğlu 90+5.dk, Sarı Kart Kubilay Aktaş 44.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Kubilay Aktaş 90+1.dk, Hadı Sacko 77.dk, Marvın Dırk Bakalorz 77.dk, Veton Tusha 65.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 65.dk

Oyuna Girenler

Matthıeu Cangnı Dossevı 90+1.dk, Murıs Mesanovıc 77.dk, Muhammet Özkal 77.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 65.dk, Hasan Ayaroğlu 65.dk

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 70 37 2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 66 26 3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 62 31 4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 58 9 5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 52 16 6 Gaziantep FK 32 13 11 8 47 37 50 10 7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 49 13 8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 49 9 9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 47 6 10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 46 5 11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 42 -9 12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 40 -1 13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 36 -12 14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 36 -13 15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 36 -13 16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 34 -6 17 Başakşehir FK 32 8 9 15 35 51 33 -16 18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 33 -17 19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 31 -25 20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 28 -24 21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 26 -26

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları