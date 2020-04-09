Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut ile ilgili resmi açıklama

Sarı-Lacivertli kulübün gündeminde olduğu bilinen Erol Bulut için kulübü Aytemiz Alanyaspor'dan açıklama yapıldı.

"TARAFTAR BİZİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR"

Erol Bulut geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalara karşın Fransız basını ise Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştüğünü duyurmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe'de adaylar arasında Mircea Lucescu ve Christoph Daum da bulunduğu ve sarı lacivertli yönetimin bu isimlerle olan dirsek teması da sürdüğü belirtiliyor.

Son olarak İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU KONUŞTU

Bu gelişmelerin üzerine gündemden düşmeyen Erol Bulut için Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.

"TEKLİF GELİRSE VE HOCAMIZDA GİTMEK İSTERSE YOLUNU GURURLA AÇARIZ"

Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

