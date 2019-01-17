Aytemiz Alanyaspor–Kasımpaşa: 0-0

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Metin (xx), İbrahım Bozbey (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx)- N'Sakala (xxx), Merih (xxx), Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Taha (xx)(Dk.63 Ozan Tufan xxx), Ceyhun (xxx), Campos (xx)(Dk.63 Efecan Karaca xxx), Fernandes (xxx), Villafanez (xxx)(Dk.79 Sural), Cisse (xxx)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xxx)- Popov (xxx), Youssef (xxx), Veysel Sarı (xxx), Özgür Çek (xxx), Sadiku (xxx) (Dk.90 Tarkan), Pavelka (xxxx), Eduok (xxx)(Dk.75 Heintz), Hajradinovic (xxx)(Dk.70 Sa xxx), Trezeguet (xxx), Diagne (xxxx)

SARI KARTLAR: Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Diagne (MAÇ SONU)

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 sonlandı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak Perşembe günü oynanacak.

6'ncı dakikada sol çizgiden taç atışıyla başlayan Kasımpaşa atağında Pavelka'nın ara pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Özgür topu arka direğe yükseltti. Burada topa yükselen Diagne'nin vuruşu gol oldu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonucunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

37'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topun başına geçen Campos kale ön direğine yükselttiği topa karambolda kimse dokunamadı.

45+2'nci dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada kaleciyi geçen topla buluşan Fernandes kaleye vurdu fakat son anda Youssef ayak koyarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

67'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında hızla ceza sahası önüne kat eden Ozan Tufan sert vurdu fakat top az farkla auta gitti.

78'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan'a geri pas verdi. Bu oyuncunun gelişine plase vuruşu direği yalayarak auta çıktı.

81'inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un sağ kanattan ceza sahası önüne yaptı ortaya yükselen Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

Karşılaşma 0-0'lık skorla golsüz sonlandı.

Maçın bitiminin ardından hakem Suat Arslanboğa, VAR sisteminden izledikten sonra yaşanan bir tartışma sırasında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Diagne'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

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DHA