Aytemiz Alanyaspor’un kamp programı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'un 1. etap kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu.

Alanyaspor, ilk olarak 27 Haziran'da Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde 4 gün sürecek antrenman programı yapılacak. Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılacak antrenmanlara, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcular ile U21, U19 ve U17 takımı oyuncularından oluşan 24 genç futbolcu katılacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da tesislerde başlayacak olan turuncu-yeşilli ekip, 2-3 Temmuz tarihlerinde ise sağlık kontrolleri ve testlerden geçecek. Alanyaspor, 11 Temmuz'a kadar çalışmalarını tesislerinde sürdürecek. Alanyaspor, 11 Temmuz'da ise Almanya'ya gidecek ve 12 Temmuz'da Almanya 3. Lig takımlarından Chemnitzer ile An der Gellertstrasse stadyumunda hazırlık maçında karşılaşacak.

Alanyaspor Topuk Yaylası'nda kampa girecek

Alanyaspor, 14 Temmuz'da ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kampa girerek, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Kampta ilk olarak 20 Temmuz'da Konyaspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, 23 Temmuz'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ilk etap kampını 26 Temmuz'da Gazişehir Gaziantep ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Kaynak: İHA