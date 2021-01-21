Boyner ailesinin değerli üyesi, Boyner Grubu’nun kurucusu, 95 yaşındaki Osman Boyner’in eşi ve iş insanı Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner hayatını kaybetti. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Ayten Boyner kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner Öldü mü? Neden öldü? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AYTEN BOYNER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

88 yaşında olan Ayten Boyner Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesi. Ayten Boyner'in torunları ise Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner. Cem Boyner'in aslen Kastamonu, Tosya'lı olduğu bilinmekle birlikte Ayten Boyner'in memleketine yönelik bir veri bulunmuyor.

CEM BOYNER'İN ANNESİ AYTEN BOYNER ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınan Ayten Boyner, geçtiğimiz günlerde hastalığı atlatarak taburcu olmuştu. Evinde geçirdiği beyin kanbaması sebebiyle kısa bir süre sonra tekrar hastaneye kaldırılan Boyner, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.