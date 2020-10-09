Zuhal Topal'la Sofrada programında 8 Ekim tarihli bölümünde yarışan kayınvalide Ayten Çayırdere'ye ne olduğunu merak edenler Ayten Çayırdere kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ayten Çayırdere öldü mü? soruları ile bu konu hakkında internetten bilgi almaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde derledik.

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.

AYTEN ÇAYIRDERE ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının sunucusu Zuhal Topal vefat eden yarışmacıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Instagram hesabından açıklamada bulunan ünlü sunucu, "Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden "Ayten Çayırdere" geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz" dedi.