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Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan Ayten Sevim'in şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programına konu oldu. 62 yaşındaki kadının kızları programda babalarından şüphelendiklerini söyledi. İşte Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü? sorularının yanıtları...

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

Ayten Sevim'in ölümündeki korkunç şüpheler Müge Anlı canlı yayınında.

AYTEN SEVİM KİMDİR, NERELİ?

3 çocuk sahibi Ayten Sevim Çanakkale Biga'da eşiyle birlikte yaşıyordu. 

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

AYTEN SEVİM NASIL ÖLDÜ?

Eşinin iddiasına göre sabah tavukları beslemek için dışarı çıkan Ayten Sevim merdivenlerden düşerek yaralandı. Ardından eşi ile birlikte arabaya binen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

Müge Anlı'ya katılan iki kızı babalarının annelerine bir şey yapmış olduklarından şüphelendiklerini söyledi. Olay günü evin lavabosunda bulunan kanlı peçete dikkat çekti. 

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

Öte yandan Mürettin Sevim'in başka kadınlarla mesajlaştığı ortaya çıktı. Kızları, annelerinin babaları tarafından sık sık şiddete uğradığını söyledi.

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

62 yaşındaki kadının gizli bir birikimi olduğunu ölmeden önce öğrenen kocası eşine bir şey yapmış olabilir mi?

Müge Anlı programında konuşan Mürettin Sevim, ''40 yıllık eşim topladığı paraları duşa kabininin altına saklamış''  dedi.

Ayten Sevim kimdir, nereli? Ayten Sevim nasıl öldü?

Olaydan bir günce önce banyoya girdiğini ve duşa kabinin altında boşluk görünce işçilere sinirlenip duşa kabine tekme attığını söyleyen Mürettin Sevim, sonra ayağının kanadığını ve peçeteyle silip peçeteyi lavaboya attığını iddia etti.

Peki peçetedeki kan kime ait?  Olay günü paraları bulan Mürettin Sevim eşine zarar vermiş olabilir mi?

Ayten Sevim'in oğlunun canlı yayında ''Babam annemi öldürmüş olsa da arkasındayım, cezaevine gider ziyaret ederim'' demesi herkesi şok etti. 

Müge Anlı canlı yayını bugün 31 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEMüge Anlı canlı yayını bugün 31 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

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