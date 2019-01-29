AYTO Başkanı Hakan Ülgen’den Rektör Aldemir’e ziyaret

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen ve yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Ticaret Odası ile iş birliği içinde bulunarak ilimizin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirterek; "Çok güçlü ve nitelikli bir ekibimiz var. Millete hizmet edecek insanlara ihtiyacımız var. Akademik bilgi birikimimizi Aydın'daki sivil toplum örgütlerinin tecrübeleriyle birleştirerek şehrin ticaretine, tarımına, turizmine, sanayisine her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Aldemir'in yeni görevinin ADÜ'ye ve Aydın'a hayırlar getirmesini dileyen AYTO Başkanı Hakan Ülgen ise, ADÜ ile birlikte yürütecekleri çalışmalar için hazır olduklarını belirterek; "Fikir ve projeler bağlamında dinamik bir yönü olan bir bilim insanı olarak, şehirde Üniversiteyi lokomotif bir unsur haline getireceğinize inanıyorum" diyerek, Mart ayında yapılacak olan AYTO Meclis Toplantısı'na ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i davet etti.

Kaynak: İHA