AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları Köşk’te devam etti

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) 115. yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gündem Ekonomi toplantılarının ikincisi Köşk İlçesinde gerçekleştirildi.

Temmuz ayında Koçarlı ilçesinde ilki yapılan gündem ekonomi toplantılarının ikincisi Köşk ilçesinde AYTO üyelerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Koçarlı'da olduğu gibi Köşk ilçesinde de toplantıya katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Köşk'ün kendi ekonomisini kalkındırarak önce Aydın'ın sonra da Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Toplantıda bir konuşma yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın Ticaret Odası'nın Gündem Ekonomi başlıklı böyle bir toplantı ile kamu ve özel sektörü bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekonominin Türkiye'nin can damarı olduğunun altını çizen Güler, "Yatırım yapan, istihdam sağlayan herkesi yürekten kutluyorum, dedi.

Toplantının açılış konuşmasını ve Köşk İlçesinin ekonomik röntgenini içeren bir sunum gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, "Amacımız Köşk İlçesinde yer alan Aydın Ticaret Odası üyelerinin ekonomilerine katkı yapmak" dedi.

Aydın'da kamu erkinin en tepesinde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger'in gündem ekonomi toplantılarında yanlarında olduğunu belirten Ülken, "Üyelerimiz ile kamu erklerinin tüm temsilcilerini bir araya getirdiğimiz bu toplantılarda her zaman yanımızda olan iş dünyası dostu olarak gördüğüm Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte üyelerimizin sorunlarına, problemlerine ve ihtiyaçlarına çözüm getirmeye çalışacağız. İlkini Koçarlı'da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gündem ekonomi diyoruz. Neden gündem ekonomi, çünkü ekstrem bir durum olmazsa ülkemizde uzunca bir süre seçim yok. Seçimin olmadığı süreçlerde ekonomik konuları konuşmanın daha çok ses getirdiğini başından beri ifade ediyoruz. Bu nedenle kanun çıkarma yetkimizin olmadığı, yönetmelik değiştirme yetkimizin olmadığı bir durumda siz üyelerimiz adına lobi çalışmaları yapıyoruz. Siz üyelerimizin hak ve menfaatleri için baskı grubu rolümüzü yerine getiriyoruz. Bugün burada yerel erklere başka toplantılarda da hükümet yetkililerine sizin talep ve beklentilerinizi iletiyoruz. İletmekle de kalmıyor takipçisi oluyoruz. Toplantıya geçmeden önce mesaisi bittikten sonra burada bizimle birlikte olan tüm kamu kurumu müdürlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Köşk İlçesindeki üyelerin sorun ve beklentileri kamu erkleri ile paylaşıldı. Aydın Ticaret Odası Gündem Ekonomi toplantılarını, kendi sorumluluk alanında bulunan 6 ilçeyi tamamladıktan sonra merkez ilçede tüm raporun paylaşılacağı Gündem Ekonomi Aydın toplantısı ile tamamlayacak.

Kaynak: İHA