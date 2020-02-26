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Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı

CHP 24. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, siyasi açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu doğrultuda internet kullanıcıları, arama motorlarında Aytuğ Atıcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarına bakıyor. Detaylar haberimizde...

Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı

Siyasi açıklamalarıyla gündem düşmeyen CHP 24. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın hayatı, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında Aytuğ Atıcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

AYTUĞ ATICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aytuğ Atıcı, 23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mersin Üniversitesi'nde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı

Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı


24'üncü Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı.

Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı

Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli ? Kaç yaşında? | CHPli Aytuğ Atıcı hayatı

Aytuğ Atıcı,çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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