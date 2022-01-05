Aytunç Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Aytunç Erkin'in biyografisi Gazeteci Aytunç Erkin politika ve güncel olaylara dair yazdığı kitaplarla büyük beğeni toplamıştır. Birçok kişi Aytunç Erkin hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Bu bağlamda, Aytunç Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Aytunç Erkin'in biyografisi...

A+ A-

Aytunç Erkin katıldığı programlarda yaptığı tespitlerle ve Fenerbahçe'li kimliğiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar Gazeteci Erkin'in kariyerinden başlayarak kitaplarına kadar bilgi almak istiyor. Peki, Aytunç Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Aytunç Erkin'in biyografisi... AYTUNÇ ERKİN KİMDİR? 47 yaşındaki Aytunç Erkin, 1975 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuştur. Erkin lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Turizm bölümünde görmüştür. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden de lisans mezuniyeti bulunmaktadır. Gazetecilik kariyerine 1997 yılında başlayan Erkin; birçok gazete, dergi ve televizyon kuruluşunda çalışmıştır. Aktif olarak Sözcü gazetesinde editörlük görevini sürdürmekte, köşe yazıları yazmaktadır. Televizyonda tartışma programlarına katılan Erkin'in yaptığı yorumlar dikkat çekmektedir. Fetö'nün Şifreleri, K@rdan Adam, Dayının Casusları gibi siyasi içerikli eserleri bulunmaktadır. Fenerbahçe'li kimliği ile bilinen Erkin, yayınladığı "Sarı-Lacivert Öfkeli Adam : Aziz Yıldırım" kitabıyla da şike kumpasını ele almıştır. Erkin instagram'da @aytunc_erkin, Twitter'da @aytuncerkin1907 kullanıcı adıyla bulunmaktadır. ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü sözcü gazetesiAytunç Erkin