Ayubkhon Numonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayubkhon Numonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayubkhon Numonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayubkhon Numonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayubkhon Numonov 22 Temmuz 1991 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аюбхон Нумонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayubkhon Numonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayubkhon Numonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ayubkhon Numonov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayubkhon Numonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayubkhon Numonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayubkhon Numonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayubkhon Numonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Metallurg Bk.

11 Ocak 2018 yılında Navbahor

1 Mart 2019 yılında Surkhon

1 Temmuz 2019 yılında Navbahor

1 Şubat 2020 yılında Sogdiana

Ayubkhon Numonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayubkhon Numonov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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