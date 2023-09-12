AYULAŞ’tan basın açıklaması: “Herhangi bir tüzel veya özel kişiye hizmet verilmemiştir”

AYULAŞ Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz kurulduğu andan bu yana; altyapı, üstyapı, bakım onarım gibi faaliyet kollarında Aydın Büyükşehir Belediyesi de dâhil herhangi tüzel-özel kişiye...

İhlas Haber Ajansı
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AYULAŞ’tan basın açıklaması: “Herhangi bir tüzel veya özel kişiye hizmet verilmemiştir”

AYULAŞ Aydın Ulaşım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz kurulduğu andan bu yana; altyapı, üstyapı, bakım onarım gibi faaliyet kollarında Aydın Büyükşehir Belediyesi de dâhil herhangi tüzel-özel kişiye hizmet vermemiş, faaliyette bulunmamış, dolayısıyla bir ödeme de almamıştır" denildi.

Ayulaş'tan yapılan açıklamada, " Bugün gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında AKP'ye mensup bir meclis üyesinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt, yol bakım, onarım adı altında ödeme aldığımız şekilde gerçeklikten uzak beyanları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hâsıl olmuştur. Şirketimiz tüm sermayesi Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma hizmeti veren bir şirkettir. Kurulduğu andan bu yana; altyapı, üstyapı, bakım onarım gibi faaliyet kollarında Aydın Büyükşehir Belediyesi de dâhil herhangi tüzel - özel kişiye hizmet vermemiş, faaliyette bulunmamış, dolayısıyla bir ödeme de almamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına arz ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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