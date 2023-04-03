Ayumi Niekawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayumi Niekawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayumi Niekawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayumi Niekawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayumi Niekawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayumi Niekawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayumi Niekawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayumi Niekawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayumi Niekawa 12 Mayıs 1994 tarihinde Hamamatsu, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 牲川 歩見 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayumi Niekawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Ayumi Niekawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayumi Niekawa'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayumi Niekawaboyu ve yaşı kaç

Ayumi Niekawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayumi Niekawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayumi Niekawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayumi Niekawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2016 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2017 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2017 yılında Thespaku. Gunma

31 Ocak 2018 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2018 yılında a. cl. Numazu

31 Ocak 2019 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2019 yılında a. cl. Numazu

4 Ocak 2020 yılında Mito HollyHock

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Ayumi Niekawa kimdir

Ayumi Niekawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayumi Niekawa şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ayumi Niekawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya A21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayumi Niekawa nereli

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